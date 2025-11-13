Bild: Германия лишит финансовой поддержки украинских беженцев

Германия меняет правила поддержки украинцев.
С 1 апреля 2025 года украинцы, прибывающие в Германию, будут получать статус просителей убежища, а не беженцев. Это означает сокращение льгот для новых прибывших.
«Это знаменует собой окончание действия особого статуса беженцев из охваченной конфликтом страны», — отмечает Bild. Изменение правового статуса беженцев связано с завершением периода действия особых мер, которые были введены почти четыре года назад.
Ранее социологический институт INSA выяснил, что около 70% жителей Германии выступили против предоставления украинским беженцам гражданских пособий (Burgergeld). Власти ФРГ также анонсировали реформу социальной поддержки, в рамках которой гражданское пособие будет заменено на базовое обеспечение (Grundsicherung) с более строгими условиями получения выплат.