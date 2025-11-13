Bild: Германия лишит финансовой поддержки украинских беженцев

Ранее социологический институт INSA выяснил, что около 70% жителей Германии выступили против предоставления украинским беженцам гражданских пособий (Burgergeld). Власти ФРГ также анонсировали реформу социальной поддержки, в рамках которой гражданское пособие будет заменено на базовое обеспечение (Grundsicherung) с более строгими условиями получения выплат.