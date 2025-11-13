Ричмонд
В ХМАО пожар уничтожил дом, баню, гараж и автомобиль. Фото

В Советском (ХМАО) в ночь на 12 ноября произошел пожар улице Победы. Здесь под одной крышей находились дом, баня и гараж. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, огонь уничтожил все постройки, а также и автомобиль.

Пожар тушили почти шесть часов.

Площадь пожара составила 225 квадратных метров.

«Сообщение о пожаре на улице Победы поступило сегодня в 00:58. Возгорание возникло в строении, под единой кровлей которого находились гараж, жилой дом и баня. В гараже находился автомобиль. В результате пожара строение повреждено по всей площади, уничтожен автомобиль», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Площадь возгорания составила 225 квадратных метров. Спасатели боролись с ним до 6:34 часов. Погибших и пострадавших нет. Устанавливаются причины произошедшего.