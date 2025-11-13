Школьница погибла в пожаре под Новосибирском из-за снятого дымового извещателя

В администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области назвали причину, по которой в пожаре в селе Улыбино погибла 12-летняя девочка. Оказалось, что трагедии можно было бы избежать, если бы в квартире не сняли автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ).