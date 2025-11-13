Школьница погибла в пожаре под Новосибирском из-за снятого дымового извещателя

В администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области назвали причину, по которой в пожаре в селе Улыбино погибла 12-летняя девочка. Оказалось, что трагедии можно было бы избежать, если бы в квартире не сняли автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ).
— По результатам анализа произошедшего пожара установлено, что негативные последствия наступили, в том числе из-за несвоевременной сработки АДПИ, который на момент случившегося был снят с установленного места в коридоре квартиры, так как там проводился ремонт, — сообщили в пресс-службе администрации.
Напомним, что пожар в доме 3 на улице Лесная произошел 7 ноября, пострадала многодетная семья. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Чиновники напомнили, что в соответствии с постановлением правительства РФ в квартирах и жилых домах, в которых проживают многодетные семьи, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии АДПИ.