Выставлял свое фото в нижнем белье: мать пятерых детей пожаловалась на мужа в Петропавловске

Призывы помочь женщине, пострадавшей от избиений, распространили в соцсетях активисты. Они указали, что женщина перенесла трепанацию черепа и стала инвалидом. В соцсетях также писали, что муж женщины выставлял свои фото в нижнем белье.
Полицейские навестили семью после этих сообщений. Они заметили беспорядок в квартире и двери со следами ударов. Мужчина был трезвым и находился с детьми. Однако после заявления жены его арестовали на пять суток и запретили общаться с ней в течение года.
В полиции подтвердили, что женщина — инвалид. Проверяют информацию о виновности мужа с помощью экспертиз. Аккаунт в соцсети, где мужчина выставлял себя в женском нижнем белье, был удален.
«Был осуществлен выезд на место, по месту проживания этой семьи. На месте был отец и четверо детей. Были услышаны его доводы. Затем проехали, где находилась мать. Наблюдались нецензурная брань, повреждение предметов обихода и агрессия в отношении члена семьи. На это она написала заявление. Семья поставлена на учет», — сообщили в полиции Петропавловска.