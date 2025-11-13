Ричмонд
В Новосибирске Gelandewagen перевернулся и врезался в столб

В ночь на 13 ноября на улице Большевистской в Новосибирске произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС Новосибирска.

Источник: Сиб.фм

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло, он перевернулся на крышу. Затем машину отбросило на световую опору.

На момент прибытия экипажа спасателей «Вега-1» двое пассажиров уже самостоятельно покинули салон иномарки. Однако третьему участнику ДТП, молодому человеку 2002 года рождения, потребовалась помощь. Спасатели деблокировали пострадавшего при помощи специального инструмента — ГАСИ — и передали его медикам для госпитализации.

В связи с непростыми погодными условиями водителей призывают быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.