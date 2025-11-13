США сняли санкции с проекта «Росатома»

«По атомной электростанции — она уже строится, и [Венгрии] нужно ее достроить. Поскольку в этом участвует российская компания, которая занималась проектированием и строительством, мы хотим, чтобы они могли ее достроить», — отметил Марко Рубио. По его словам, США поддерживают завершение строительства АЭС, потому что хотят, чтобы Венгрия была энергонезависимой.