В Новосибирске водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП на проспекте Дзержинского

В Новосибирске установлена личность водителя, сбившего ребёнка на пешеходном переходе и скрывшегося с места происшествия. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

ДТП случилось на проспекте Дзержинского, где автомобиль Haval сбил 10-летнюю девочку. Водитель скрылся, а ребёнка доставили в медицинское учреждение.

В результате проведённых мероприятий виновник дорожного происшествия был найден и привлёчен к административной ответственности.

Госавтоинспекция напоминает, что оставление места ДТП является серьёзным правонарушением. За данное деяние частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Единственным правильным и законным действием в случае дорожной аварии остается оставаться на месте, при необходимости оказать помощь пострадавшим и дожидаться прибытия сотрудников ГИБДД.