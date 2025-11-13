В Новосибирске водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП на проспекте Дзержинского

Госавтоинспекция напоминает, что оставление места ДТП является серьёзным правонарушением. За данное деяние частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Единственным правильным и законным действием в случае дорожной аварии остается оставаться на месте, при необходимости оказать помощь пострадавшим и дожидаться прибытия сотрудников ГИБДД.