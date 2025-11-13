В СК рассказали о последних находках в деле Усольцевых

В Следственном комитете aif.ru рассказали о последних находках в деле по поиску семьи Усольцевых, таинственно пропавших в лесах Красноярского края.
Как сообщалось, в бардачке машины Усольцевых обнаружили 300 тысяч рублей наличными, о чем стало известно накануне.
«В машине Усольцевых действительно были обнаружены деньги в сумме 300 тысяч рублей. Но это было еще на первоначальном этапе следствия, когда нашли авто и осмотрели его. Также в машине были найдены личные вещи, паспорт», — отметила пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Она добавила, что на следствие находки никак не повлияли. Что касается найденных наличных средств, то следователи считают, что они принадлежат Сергею Усольцеву.
Предприниматель Сергей Усольцев из Железногорска, его супруга Ирина и пятилетняя дочка Арина пропали в Кутурчинском Белогорье 28 сентября. Активные поиски семьи с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, собак и техники длились почти две недели, однако ни одного следа пропавших так и не было обнаружено.