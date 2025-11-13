Обрушение фасада многоэтажки: в акимате Астаны высказались о произошедшем

Как сообщили в акимате, дом, где обрушилась облицовка и упал кондиционер, не числился в списке аварийных. Его сдали в эксплуатацию в 2005 году. Отмечается, что жалоб и заявлений от жильцов о состоянии здания не поступало.
В ведомстве подчеркнули: вопросы ремонта и модернизации фасадов относятся к общему имуществу собственников и решаются на собраниях. Заявлений от собственников по вопросам модернизации в госорганы также не поступало.
Решения по вопросам, связанным с управлением и содержанием объекта кондоминиума, рассматриваются и принимаются на собраниях собственников помещений (квартир).
Сейчас остается главный вопрос — кто же виноват в произошедшем. «Гарантийный срок фасадов, строительных подрядов составляет не менее двух лет. Так как дом был сдан в 2005 году, то есть прошло уже больше 20 лет, соответственно никакого гарантийного срока от застройщика нет. Нужно определить, у кого на балансе оно находится. И соответственно, предъявлять претензии непосредственно тому, кто держит на балансе у себя этот жилой комплекс. То есть это, еще раз повторюсь, КСК, ОСИ или управляющая компания», — считает адвокат Камилла Думчебаева.
Все потерпевшие могут подать заявление, по словам юриста, и рассчитывать на компенсацию — это возмещение всех расходов на лечение и морального ущерба. Кто виноват, выяснит уже следствие. Степень вины установят в судебном порядке.
Между тем, как отмечает телеканал, в Казахстане из 59 тысяч многоквартирных домов чуть больше тысячи признаны аварийными, и 2663 — изношенными. В 2025 году снесли 81 многоквартирный дом, построили 45, и больше двух тысяч казахстанцев обрели новое жилье.