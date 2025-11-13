Юношу изуверски замучили до смерти из-за любви к девушке гангстера

По данным следствия, Ли приказал своей возлюбленной согласиться на приглашение и заманить Чанга в отель. Когда молодой человек пришёл, на него набросились пятеро бандитов, вооружённые бейсбольными битами, мачете и электрошокерами. Его избивали и наносили порезы, а затем, испугавшись шума, перевезли в другое место, где пытки продолжались.