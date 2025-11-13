Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юношу изуверски замучили до смерти из-за любви к девушке гангстера

На Тайване шестерых участников банды из Тайбэя обвинили в зверской расправе над 19-летним юношей по фамилии Чанг, сообщает Mothership.

На Тайване шестерых участников банды из Тайбэя обвинили в зверской расправе над 19-летним юношей по фамилии Чанг, сообщает Mothership.

Причиной трагедии стала ревность: парень осмелился предложить встречаться 17-летней девушке, которая состояла в отношениях с 26-летним гангстером по имени Ли.

По данным следствия, Ли приказал своей возлюбленной согласиться на приглашение и заманить Чанга в отель. Когда молодой человек пришёл, на него набросились пятеро бандитов, вооружённые бейсбольными битами, мачете и электрошокерами. Его избивали и наносили порезы, а затем, испугавшись шума, перевезли в другое место, где пытки продолжались.

Издевательства длились 51 час. Всё это время юношу били, унижали и оставляли без воды и пищи. Тело Чанга было найдено случайно — во время расследования другого дела, связанного с наркотиками.

В результате полиция арестовала шестерых взрослых участников банды, включая Ли, а также семерых несовершеннолетних, помогавших в расправе. Всем фигурантам грозят длительные сроки заключения по обвинению в похищении, пытках и убийстве.

Читайте также: Два кузена превратил тихий американский городок в сцену для жестоких убийств.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше