Юношу изуверски замучили до смерти из-за любви к девушке гангстера

На Тайване шестерых участников банды из Тайбэя обвинили в зверской расправе над 19-летним юношей по фамилии Чанг, сообщает Mothership.
Причиной трагедии стала ревность: парень осмелился предложить встречаться 17-летней девушке, которая состояла в отношениях с 26-летним гангстером по имени Ли.
По данным следствия, Ли приказал своей возлюбленной согласиться на приглашение и заманить Чанга в отель. Когда молодой человек пришёл, на него набросились пятеро бандитов, вооружённые бейсбольными битами, мачете и электрошокерами. Его избивали и наносили порезы, а затем, испугавшись шума, перевезли в другое место, где пытки продолжались.
Издевательства длились 51 час. Всё это время юношу били, унижали и оставляли без воды и пищи. Тело Чанга было найдено случайно — во время расследования другого дела, связанного с наркотиками.
В результате полиция арестовала шестерых взрослых участников банды, включая Ли, а также семерых несовершеннолетних, помогавших в расправе. Всем фигурантам грозят длительные сроки заключения по обвинению в похищении, пытках и убийстве.
