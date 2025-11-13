Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США стали на шаг ближе к концу рекордного шатдауна

Палата представителей США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства, что может положить конец самому продолжительному шатдауну в истории страны. Документ уже получил поддержку в сенате и вскоре будет подписан президентом Дональдом Трампом, сообщила New York Times.

Конгресс ждет от трампа подписания законопроекта о прекращении шатдауна.

Палата представителей США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства, что может положить конец самому продолжительному шатдауну в истории страны. Документ уже получил поддержку в сенате и вскоре будет подписан президентом Дональдом Трампом, сообщила New York Times.

«Конгресс с небольшим перевесом одобрил законопроект о прекращении самого продолжительного в истории страны шатдауна», — сообщает газета. Законопроект позволит возобновить работу федеральных ведомств, деятельность которых была парализована более 40 дней.

Помимо временного финансирования до 30 января 2026 года, законопроект закрепляет три пакета годовых ассигнований — для военного строительства, нужд законодательной власти и Министерства сельского хозяйства. Также закон предусматривает восстановление в должности федеральных служащих, получивших уведомления об увольнении, и выплату задолженности по зарплатам.

Причиной шатдауна стало противостояние между республиканцами и демократами: последние отказывались поддерживать бюджет без продления субсидий по программе доступного здравоохранения (Obamacare). И вопрос о продлении данных субсидий пока не решен.

За время шатдауна почти 700 тысяч федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска, а работа ряда государственных служб, включая транспортные и авиационные, была серьезно нарушена. Из-за отсутствия финансирования возникли перебои и в реализации программы продовольственной помощи, которой пользуются почти 42 миллиона американцев.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше