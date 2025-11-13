Окруженные в Купянске бойцы ВСУ теперь сражаются только за еду

Согласно данным, солдаты обращаются с просьбами дать им провизию хотя бы при помощи БПЛА. Руководство отказывает, объясняя это отсутствием активности со стороны бойцов в условиях окружения. «Мне не дают логистику. Прошло четыре дня, вы просидели, никуда не пошли [в контратаку], а теперь мне никто не верит, что вы куда-то пойдете», — следует из радиоперехвата. Об этом информирует ТАСС.