Жителя Иркутска привлекли к ответственности за незаконный запуск квадрокоптера

Он не уведомил об этом орган обслуживания воздушного движения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителя Иркутска привлекли к административной ответственности за запуск квадрокоптера. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— В сентябре 2025 года на районе улицы Омулевского мужчина запустил беспилотное воздушное судно, не уведомив при этом орган обслуживания воздушного движения, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские задержали девушку, подозреваемую в поджоге подстанции в Киренске. Она это сделала по рекомендации мошенников.