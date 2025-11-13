Жителя Иркутска привлекли к ответственности за незаконный запуск квадрокоптера

Жителя Иркутска привлекли к административной ответственности за запуск квадрокоптера. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— В сентябре 2025 года на районе улицы Омулевского мужчина запустил беспилотное воздушное судно, не уведомив при этом орган обслуживания воздушного движения, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские задержали девушку, подозреваемую в поджоге подстанции в Киренске. Она это сделала по рекомендации мошенников.