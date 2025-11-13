Скончалась женщина, у которой взорвался баллончик от насекомых

В результате взрыва в квартире частично были выбиты окна и разрушена стена. На тумбочке, на которой находилась пепельница, был обнаружен баллончик от насекомых с нарушенной герметичностью. Спасатели предположили, что причиной пожара стала неосторожность при курении.