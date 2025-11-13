В Эстонии возмутились, что детей учат русскому, несмотря на его отмену

В этом учебном году в десяти русскоязычных частных школах Эстонии обучаются 903 ученика — это меньше, чем в прошлом (941 ученик) и позапрошлом (1023 ученика) учебных годах. В Министерстве образования и культуры рассматривают различные варианты постепенного увеличения доли обучения на эстонском языке в частных школах, например, предлагают начать с того, чтобы часть уроков (25%) проводилась на эстонском, а остальные — на русском, с последующим ежегодным увеличением доли эстонского языка.