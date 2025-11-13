Жительница Иркутской области подожгла подстанцию по указке мошенников

«Поступило сообщение о том, что в результате возгорания объекта инфраструктуры без света остались 38 жилых домов и 6 социально значимых объектов. Кроме того, через некоторое время зафиксировано возгорание рядом с бензоколонкой, которое оперативно потушили очевидцы», — рассказали в полиции.