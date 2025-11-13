Жительница Иркутской области подожгла подстанцию по указке мошенников

В Киренске женщина по указке мошенников подожгла подстанцию и бензоколонку. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
«Поступило сообщение о том, что в результате возгорания объекта инфраструктуры без света остались 38 жилых домов и 6 социально значимых объектов. Кроме того, через некоторое время зафиксировано возгорание рядом с бензоколонкой, которое оперативно потушили очевидцы», — рассказали в полиции.
В результате поджога ночью без света остались больница, школа, детский сад, административные здания. На место происшествия выехали специалисты, чтобы восстановить электроснабжение. Вскоре сотрудники МВД вместе с УФСБ установили и задержали 24-летнюю девушку. На допросе она пояснила, что мошенники заставили её совершить поджоги. В отношении жительницы возбудили уголовное дело. МВД опубликовало видео с поджогом.
Напомним, что 30-летнему жителю Ангарска вынесли приговор за поддержку террористов «Крокуса». В 2024 году в одном из мессенджеров во вкладке «статус» мужчина опубликовал сообщение, в котором высказывался в пользу допустимости террористической деятельности, ссылаясь на трагические события в «Крокус Сити Холле».