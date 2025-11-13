За сутки в Хабаровском крае на дорогах погиб один человек и пятеро пострадали

За последние сутки, 12 ноября, на дорогах Хабаровского края произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий один человек погиб и пятеро получили травмы различной степени тяжести. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Среди происшествий — два случая съезда автомобилей с дороги, одно столкновение и один наезд на пешехода. Самое серьезное ДТП случилось вечером на подъезде к селу Аргунскому. Водитель автомобиля «Хонда-Инсайт», мужчина 1986 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ. От полученных травм водитель «Хонды» скончался в больнице. В этой же аварии пострадали его 35-летняя пассажирка и 54-летний водитель УАЗа.
Всего за день инспекторы ГАИ выявили в регионе 367 нарушений правил дорожного движения. Среди самых частых — управление автомобилем в состоянии опьянения. За это были задержаны 11 водителей, пятеро из них — в Хабаровске. Также 14 человек управляли транспортом, не имея прав, а 17 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Кроме того, оштрафованы 19 пешеходов, которые нарушили правила перехода проезжей части.