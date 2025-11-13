За сутки в Хабаровском крае на дорогах погиб один человек и пятеро пострадали

Среди происшествий — два случая съезда автомобилей с дороги, одно столкновение и один наезд на пешехода. Самое серьезное ДТП случилось вечером на подъезде к селу Аргунскому. Водитель автомобиля «Хонда-Инсайт», мужчина 1986 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ. От полученных травм водитель «Хонды» скончался в больнице. В этой же аварии пострадали его 35-летняя пассажирка и 54-летний водитель УАЗа.