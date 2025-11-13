Пострадавшая при взрыве в российском городе пенсионерка скончалась

Пожилая жительница Ачинска умерла в больнице после травм, полученных из-за взрыва баллона с инсектицидом в квартире многоэтажки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Взрыв случился вечером 12 ноября в доме в 3-м Привокзальном микрорайоне. По данным прокуратуры, рядом с термопотом стоял баллон от насекомых, и он сработал.
Хозяйку квартиры, ей было 72 года, увезли в больницу без сознания и с сильными ожогами.
В МЧС сказали, что всё могло произойти из-за неосторожного курения. На тумбочке лежала пепельница и рядом стоял этот баллон, который разгерметизировался.
Сейчас проверку ведёт Ачинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
