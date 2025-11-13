Странная находка: последние новости о поисках пропавшей семьи Усольцевых

Следственный комитет подтвердил удивительную находку в машине пропавшей семьи Усольцевых, но считает ее незначащей.
Один из опрошенных экспертов уверен: новая деталь доказывает — семья не бежала.
Загадочное исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге обрело новую, шокирующую деталь, которая ставит в тупик общественность.
Следственный комитет официально подтвердил, что в автомобиле пропавших была обнаружена крупная сумма наличных — 300 тысяч рублей.
Эта находка расколола экспертов на два лагеря: одни видят в ней железное доказательство планировавшегося побега, другие — ключевой аргумент в пользу трагического случая.
Почему в машине оставили крупную «заначку».
Обнаружение значительной суммы денег в салоне машины стало мощным аргументом в пользу версии о том, что Усольцевы именно исчезли, а не сбежали.
Логика проста: беглецам, планирующим начать жизнь с чистого листа, такие средства жизненно необходимы.
«Если бы Усольцев знал про деньги и если он планировал бежать, то вряд ли бы он их оставил. Деньги всегда бы пригодились», — убежденно заявляет aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
Однако при этом он не отказывается полностью от версии о побеге. Его главным аргументом остается неестественная чистота исчезновения.
«Моя версия, что они имитировали свое исчезновение, а сами в другом государстве сейчас находятся. Очень маловероятно, что целая семья с собакой пропали, не оставив ни одного следа», — подчеркнул Игнатов.
Возникает резонный вопрос: зачем человеку брать такую крупную сумму в поездку по безлюдной тайге, где нет ни магазинов, ни банков? Криминалист предлагает несколько возможных разгадок.
«Может быть, эта сумма лежала на “черный день”, как заначка. С другой стороны, эта машина принадлежала его компании, может, кто-то на ней еще ездил, оставил там деньги и забыл про них. Предположу, что деньги могли Усольцеву и не принадлежать, возможно, он даже и не знал об их существовании. Такой вариант тоже нельзя исключать», — отметил Игнатов.
В машине остались документы и личные вещи.
В то время как общественность активно строит теории вокруг найденных денег, в Следственном комитете России призывают не раздувать сенсацию.
После обнаружения наличных приоритетная версия исчезновения семьи не изменилась — несчастный случай.
Пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова в эксклюзивном комментарии для aif.ru внесла ясность.
«В машине Усольцевых действительно были обнаружены деньги 300 тысяч рублей. Но это еще было на первоначальном этапе следствия, когда нашли их автомобиль. Деньги были обнаружены в ходе осмотра. На ход следствия это абсолютно никак не влияет», — отметила Арбузова.
Со слов родственников, Сергей Усольцев имел привычку хранить наличность в автомобиле и не видел в этом ничего предосудительного. Следствие также считает, что деньги, скорее всего, принадлежали главе семейства.
Кроме денег, в машине были найдены и другие личные вещи, включая паспорт Усольцева. Эта деталь также косвенно свидетельствует против версии о побеге, так как без документа начать новую жизнь за границей практически невозможно.
Что известно об исчезновении семьи Усольцевых на 13 ноября.
Напомним, предприниматель Сергей Усольцев из Железногорска, его супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время поездки в Кутурчинское Белогорье. Активные поиски с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, кинологов и специальной техники длились почти две недели. Прочесывались километры труднопроходимой тайги, но ни тел, ни личных вещей, ни следов борьбы обнаружено не было.
Семья буквально растворилась в лесу.
Отсутствие каких-либо зацепок и породило множество версий: от трагической случайности до криминального следа и намеренной инсценировки.
В этой тайге пропали не только Усольцевы.
Пока все внимание приковано к делу Усольцевых, в Красноярском крае продолжают пропадать люди.
В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказали aif.ru, что во время резонансного поиска Усольцевых отряд не прекращал работу по другим заявкам.
«Пока одни наши поисковики были близ Кутурчина, те, кто возвращался, отрабатывали другие поиски — а за это время пришла 21 заявка», — отметила представитель пресс-службы красноярского отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
Отдельное внимание волонтеры обращают на недавнее исчезновение.
Фейлер (Бузинова) Татьяна Андреевна, 35 лет. Пропала в Красноярске 26 октября 2025 года. Ее местонахождение неизвестно. Была одета в дубленку, джинсы и кроссовки. Приметы: плотное телосложение, окрашенные волосы, голубые глаза.
На сегодняшний день из числа поступивших в октябре заявок остается неизвестной судьба Усольцевых и еще семи человек. Среди них:
Черепанов Леонид Севастьянович, 78 лет. Пропал в Красноярске 29 октября.
Воловик Олег Игоревич, 35 лет. Не выходит на связь с 14 октября.
Муругов Захар Захарович, 21 год. Местонахождение неизвестно с 10 октября.
Хрущев Алексей Владимирович, 28 лет. Пропал 9 октября.
Кузнецов Иван Павлович, 60 лет. Ушел в лес и не вернулся 27 сентября в Бирилюсском районе.
Аминов Ришат Маратович, 44 года. Пропал в пгт Шушенская еще в августе.
Сотников Дмитрий Андреевич, 40 лет. Пропал с августа.
«Время — это во многом ключевой фактор успешного поиска. Чем быстрее подать заявку, тем лучше… Тем не менее, отряд “ЛизаАлерт” ведёт поиск до тех пор, пока человек не будет найден. Порой для этого могут потребоваться месяцы и даже годы», — подчеркнула Чооду.
«Люди пропадают каждый день. Возможно, вы сможете помочь и спасти, если запомните тех, чьи лица размещены на ориентировках, расскажете о них своим близким и друзьям, проявите чуть больше внимания к прохожим — вдруг один из них окажется тем самым потерявшимся», — обратилась Чооду к читателям aif.ru.
Пока семья Усольцевых не будет найдена, дело будет оставаться открытым.