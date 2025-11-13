Странная находка: последние новости о поисках пропавшей семьи Усольцевых

«Может быть, эта сумма лежала на “черный день”, как заначка. С другой стороны, эта машина принадлежала его компании, может, кто-то на ней еще ездил, оставил там деньги и забыл про них. Предположу, что деньги могли Усольцеву и не принадлежать, возможно, он даже и не знал об их существовании. Такой вариант тоже нельзя исключать», — отметил Игнатов.