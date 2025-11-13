Ричмонд
В Омске жертвой мошенников стал сотрудник нефтегазовой компании

Сбережения мужчина перевёл, желая улучшить мобильную связь.

Источник: Freepik

Омская полиция сообщает об очередном случае мошенничества. На этот раз свои сбережения аферистам отдал 54-летний водитель нефтегазовой компании.

Мужчине позвонил «оператор сотовой связи» и для улучшения качества предложил обновить данные. Далее общение продолжилось в мессенджере.

Под руководством «оператора» мужчина проделал ряд операций с телефоном, после чего экран погас якобы для обновления. Через полчаса начали поступать СМС, специалист компании сотовой связи исчез, а со счетов заявителя пропало 90 тысяч рублей.

Возбуждено очередное уголовное по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что сумма, которую омичи перевели мошенникам только в этом году приближается к 1,5 миллиардам рублей.

11 ноября в Омске арестовали 48-летнего таксиста, подозреваемого в связи с мошенниками. Мужчина работал курьером. Он приезжал к пенсионерам и забирал у них деньги, которые аферисты выманивали по телефону.