Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с маршруткой в Челябинске

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин пожелал узнать подробность аварии с пострадавшими, которая произошла в Челябинской области.
12 ноября водитель маршрутного такси не справился с управлением и врезался в грузовик, который стоял на обочине. Обе машины скатились в кювет и опрокинулись. Пострадали четыре пассажира маршрутки, в том числе 16-летняя девочка.
В СК после происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверяют перевозчика.
— Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления СК по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-центре ведомства.