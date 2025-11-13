Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с маршруткой в Челябинске

О расследовании аварии с маршруткой и грузовиком в Челябинской области доложат в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин пожелал узнать подробность аварии с пострадавшими, которая произошла в Челябинской области.

12 ноября водитель маршрутного такси не справился с управлением и врезался в грузовик, который стоял на обочине. Обе машины скатились в кювет и опрокинулись. Пострадали четыре пассажира маршрутки, в том числе 16-летняя девочка.

В СК после происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверяют перевозчика.

— Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления СК по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-центре ведомства.