12 миллионов рублей отдала медработник в Хабаровске «домофонщику»

Звонки аферистов убедили женщину перевести деньги на «безопасный» счет.

Источник: depositfiles.com

В Хабаровске 61-летняя жительница потеряла около 12 млн рублей после серии звонков от мошенников, сообщает Полиция Хабаровского края.

Всё началось с звонка неизвестного о замене домофона. Женщина назвала код из SMS, и с этого момента аферисты под видом сотрудников различных ведомств убедили её, что на её имущество оформлена доверенность. Чтобы «сохранить деньги», пенсионерка перевела все накопления через банкоматы.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция Хабаровского края обращается к гражданам: никогда не сообщайте коды из SMS, паспортные данные и СНИЛС посторонним, не доверяйте звонкам от якобы банковских сотрудников или правоохранителей. При подозрительных звонках прерывайте разговор и обращайтесь в полицию.