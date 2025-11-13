12 миллионов рублей отдала медработник в Хабаровске «домофонщику»

Всё началось с звонка неизвестного о замене домофона. Женщина назвала код из SMS, и с этого момента аферисты под видом сотрудников различных ведомств убедили её, что на её имущество оформлена доверенность. Чтобы «сохранить деньги», пенсионерка перевела все накопления через банкоматы.