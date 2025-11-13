12 миллионов рублей отдала медработник в Хабаровске «домофонщику»

В Хабаровске 61-летняя жительница потеряла около 12 млн рублей после серии звонков от мошенников, сообщает Полиция Хабаровского края.
Всё началось с звонка неизвестного о замене домофона. Женщина назвала код из SMS, и с этого момента аферисты под видом сотрудников различных ведомств убедили её, что на её имущество оформлена доверенность. Чтобы «сохранить деньги», пенсионерка перевела все накопления через банкоматы.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Полиция Хабаровского края обращается к гражданам: никогда не сообщайте коды из SMS, паспортные данные и СНИЛС посторонним, не доверяйте звонкам от якобы банковских сотрудников или правоохранителей. При подозрительных звонках прерывайте разговор и обращайтесь в полицию.