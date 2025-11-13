Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норвегия отказалась быть гарантом многомиллиардного кредита ЕС Украине

Норвегия не будет использовать свой суверенный фонд благосостояния в качестве финансовой гарантии для схемы Европейского союза (ЕС) по отправке замороженных российских активов на помощь Украине. Об этом 13 ноября заявил министр финансов страны Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил об отказе Норвегии использовать особый фонд для финансирования Киева.

Норвегия не будет использовать свой суверенный фонд благосостояния в качестве финансовой гарантии для схемы Европейского союза (ЕС) по отправке замороженных российских активов на помощь Украине. Об этом 13 ноября заявил министр финансов страны Йенс Столтенберг.

«Высказывались некоторые идеи о том, что Норвегия должна гарантировать всю сумму, около 1,6 триллиона норвежских крон (около 160 миллиардов долларов — прим. URA.RU), но это не вариант», — заявил Столтенберг в интервью общественной телерадиокомпании NRK во время визита в Брюссель. Его слова передает Reuters.

Известно, что 13 ноября министры финансов ЕС обсудят механизмы выделения 130−140 млрд евро для Украины. В том числе средства могут пойти за счет доходов от замороженных активов.

Ранее часть норвежских парламентариев предлагала использовать крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния Норвегии (с активами свыше двух трлн долларов США) для покрытия рисков в случае, если Евросоюз решит использовать российские активы. Однако правительство отвергло эту идею, напомнив, что фонд создан для долгосрочных инвестиций и не может служить инструментом международных финансовых гарантий. По действующим правилам правительство Норвегии может ежегодно тратить лишь 3% ожидаемой доходности фонда, чтобы не нарушать его устойчивость.

Бельгия также выступает против использования замороженных в депозитарии Euroclear российских активов. Бельгийский премьер ранее выступил против предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о мобилизации активов Банка России, объяснив это отсутствием достаточных гарантий защиты страны от потенциальных финансовых и правовых рисков.

Как отметило Politico, изъятие замороженных активов России не поможет ЕС проспонсировать Киев. Там предупредили, что уже в апреле 2026 года у Союза закончатся средства.

Узнать больше по теме
Йенс Столтенберг: биография бывшего генсека НАТО и министра из Норвегии
Известный норвежский политик и экономист руководил НАТО 10 лет. Его полномочия на посту генерального секретаря альянса истекли в октябре 2024 года: вспомним главные вехи в биографии Йенса Столтенберга.
Читать дальше