Норвегия отказалась быть гарантом многомиллиардного кредита ЕС Украине

Ранее часть норвежских парламентариев предлагала использовать крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния Норвегии (с активами свыше двух трлн долларов США) для покрытия рисков в случае, если Евросоюз решит использовать российские активы. Однако правительство отвергло эту идею, напомнив, что фонд создан для долгосрочных инвестиций и не может служить инструментом международных финансовых гарантий. По действующим правилам правительство Норвегии может ежегодно тратить лишь 3% ожидаемой доходности фонда, чтобы не нарушать его устойчивость.