Рубио напомнил Западу о рисках, связанных с конфискацией активов РФ

Конфискация замороженных российских активов чревата непредвиденными последствиями. Такое признание сделал госсекретарь США Марко Рубио после встречи министров в иностранных дел G7 в Канаде.

Страны Запада заморозили российские активы после начала СВО.

«У этого [действия] могут быть неожиданные последствия. Я сейчас не могу сделать официального заявления на этот счет», — заявил Рубио. Прямой эфир шел на Fox News.

При этом он отметил, что США Рубио следят за разработкой соответствующих планов в Европе. В Вашингтоне видят, кто в Европе выступает против использования российских активов, но это «их дела», добавил он.

Ранее дискуссии на саммите ЕС о возможной конфискации российских активов завершились безрезультатно. При этом Москва напомнила, что реализация таких планов встретит жесткий, гарантированно болезненный ответ.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше