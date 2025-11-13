Ричмонд
В Ростовской области отразили атаку БПЛА, пострадавших нет

Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА ВСУ в небе над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

Системы противовоздушной обороны успешно отразили нападение беспилотных летательных аппаратов на территории Новошахтинска, Донецка и Миллеровского района Ростовской области. Как заявил губернатор региона Юрий Слюсарь, в результате инцидента никто не пострадал.

«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе. Люди не пострадали», — написал он в своем телеграм-канале.

По информации главы региона, сейчас уточняются данные о последствиях на земле.

В ночь на 12 ноября силами ПВО РФ над Ростовской областью было уничтожено восемь украинских дронов.

Ранее ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Ростовской области 10 ноября. Тогда российские силы ПВО успешно ликвидировали несколько вражеских беспилотников.

