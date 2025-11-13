10 человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Черемхове

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, с применением трехколенной лестницы с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже, были спасены два человека. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасустройств были спасены еще восемь человек.