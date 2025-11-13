Ричмонд
10 человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Черемхове

До прибытия огнеборцев из задымленного подъезда самостоятельно вышли пять человек.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 13 ноября. Пожар произошел в квартире на улице Шевченко в Черемхове накануне, 12 ноября. Самостоятельно до прибытия первого подразделения из задымленного подъезда вышли пять человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, с применением трехколенной лестницы с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже, были спасены два человека. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасустройств были спасены еще восемь человек.

Открытое горение на 50 кв. метрах ликвидировали 14 огнеборцев с помощью четырех единиц техники. Дознаватели ведомства установили, что причиной стала непотушенная сигарета.

Ранее агентство сообщало, что пожар произошел в многоэтажном доме в микрорайоне Новый Тайшета. Огонь вспыхнул в комнате на пятом этаже и охватил 24 кв. метра. До приезда спасателей дом самостоятельно покинули 31 человек.