Обвиняемый в обмане Газманова не возвращал деньги, ссылаясь на ковид

До этого Кузьмин рассказал РИА Новости, что в 2019 году артист и его жена выдали заем Саркисяну. Это были деньги, которые Газманов откладывал на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть средства, но он этого не сделал. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули, и приняли решение обратиться в Следственный комитет РФ.