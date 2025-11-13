Бастрыкин заинтересовался избиением 13-летней девочки в Красноярском крае

Председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался избиением 13-летней девочки в Березовке Красноярского края. Об этом сообщили в Информационном центре СК.
Жительница Красноярского края обратилась к Александру Бастрыкину. Она рассказала, что во дворе образовательного учреждения в Березовке в ноябре сверстники избили ее 13-летнюю дочь. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
«Мать школьницы опасается, что виновные могут избежать ответственности», — отметили в СК.
По факту обращения организована процессуальная проверка. О ходе и результатах проверки доложат Александру Бастрыкину.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее Бастрыкин брал на контроль дело об избиении ребенка в красноярском детском саду.