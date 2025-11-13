Озвучена новая версия исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге

Исчезновение семьи Усольцевых и их маленькой дочери могло быть связано с ударом молнии.
Такую версию выдвинул опытный сибирский путешественник и блогер Алексей Тайганавт. Он рассказал, что горы на юге Красноярского края часто выбирают для походов.
Его знакомый с напарницей поднимались на один из хребтов, когда внезапно пошёл дождь и разряд попал прямо рядом с ними. Мужчина получил сильные ожоги, а его напарница погибла. Погода до этого была спокойной, и предугадать такой поворот было невозможно.
Ранее эксперт Александр Аулов перечислил возможные причины исчезновения семьи Усольцевых. Он предполагает, что людей могло завалить снегом, или звери могли растащить останки. Он также допускает, что семья может быть жива, поэтому поиски пока без результата.
