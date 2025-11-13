Турист Тайганавт связал исчезновение Усольцевых с ударом молнии

В качестве аргумента он привел пример из своей жизни.
Его друзья отправились в поход и забрались на одну из гор на юге Красноярского края, после чего внезапно начался дождь и ударила молния.
В результате мужчина получил ожоги, а его спутница погибла.
«Выходили в поход они при хорошей погоде. Невозможно было предугадать, что так произойдет», — объяснил Тайганавт в интервью изданию «Лента.ру».
Напомним, семья Усольцевых пропала во время туристического похода 28 сентября.
Их искали более полутора тысяч человек.
12 октября активная фаза поисков завершилась.
Основная официальная версия исчезновения Усольцевых — несчастный случай.