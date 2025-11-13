Ричмонд
Турист Тайганавт связал исчезновение Усольцевых с ударом молнии

Бесследное исчезновение супругов Усольцевых и их пятилетней дочки в Красноярском крае может быть связано с ударом молнии. Об этом заявил опытный путешественник и организатор экстремальных походов Алексей Тайганавт.

Источник: Аргументы и факты

В качестве аргумента он привел пример из своей жизни.

Его друзья отправились в поход и забрались на одну из гор на юге Красноярского края, после чего внезапно начался дождь и ударила молния.

В результате мужчина получил ожоги, а его спутница погибла.

«Выходили в поход они при хорошей погоде. Невозможно было предугадать, что так произойдет», — объяснил Тайганавт в интервью изданию «Лента.ру».

Напомним, семья Усольцевых пропала во время туристического похода 28 сентября.

Их искали более полутора тысяч человек.

12 октября активная фаза поисков завершилась.

Основная официальная версия исчезновения Усольцевых — несчастный случай.