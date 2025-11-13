Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сапер Фет: ВСУ минируют и сбрасывают с дронов звериные шкуры

Сапер Фет отметил, что ВСУ минируют все подряд в зоне СВО, поэтому они могут быть причастны к взрыву свертка в руках ребенка в Красногорске.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные в зоне СВО минируют все подряд, а затем сбрасывают с дронов возле мест, где живут люди, сообщил в беседе с aif.ru сапер с позывным Фет.

Таким образом он прокомментировал информацию о пострадавшем в Красногорске девятилетнем мальчике, в руках которого взорвалось неустановленное взрывное устройство. Инцидент произошел вечером 11 ноября. Известно, что к предмету была прикреплена 10-рублевая купюра.

Медикам пришлось частично ампутировать пальцы мальчику, который пострадал при взрыве. СК возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению).

Позже стало известно, что мощность взрывного устройства составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте.

«В эту коробочку должны были вместить взрывчатое вещество, различные проводки, замыкатель, гвозди… Она, вероятно, не очень маленькая была. Хотя в зоне СВО энтузиасты минируют все и сбрасывают в тыл с коптеров. Начиная от “одноразок” и заканчивая шкурами зверей», — добавил эксперт.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов допустил причастность к взрыву в Красногорске спецслужб Украины.