Сапер Фет: ВСУ минируют и сбрасывают с дронов звериные шкуры

Украинские военные в зоне СВО минируют все подряд, а затем сбрасывают с дронов возле мест, где живут люди, сообщил в беседе с aif.ru сапер с позывным Фет.
Таким образом он прокомментировал информацию о пострадавшем в Красногорске девятилетнем мальчике, в руках которого взорвалось неустановленное взрывное устройство. Инцидент произошел вечером 11 ноября. Известно, что к предмету была прикреплена 10-рублевая купюра.
Медикам пришлось частично ампутировать пальцы мальчику, который пострадал при взрыве. СК возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению).
Позже стало известно, что мощность взрывного устройства составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте.
«В эту коробочку должны были вместить взрывчатое вещество, различные проводки, замыкатель, гвозди… Она, вероятно, не очень маленькая была. Хотя в зоне СВО энтузиасты минируют все и сбрасывают в тыл с коптеров. Начиная от “одноразок” и заканчивая шкурами зверей», — добавил эксперт.
Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов допустил причастность к взрыву в Красногорске спецслужб Украины.