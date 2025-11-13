Появилась новая версия пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге: что известно через 1,5 месяца поисков

Возникает вопрос, почему семью не ищут на международном уровне. Для сравнения: молодая спортсменка Анна Цомартова пропала в феврале 2024 года после посещения пляжа в Каспийске — ее запечатлели камеры, но найти так и не смогли, при этом девушку объявили в международный розыск. Экс-следователь пояснил, что в международный розыск можно объявить только при наличии уголовного дела, например, об убийстве. При это по факту исчезновения семьи уже возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.