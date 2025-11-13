Девушка установила камеру в ванной общежития и снимала обнаженных заводчанок

В штате Тамилнад полиция задержала 23-летнюю девушку, которая тайно поставила камеру в женском общежитии завода Tata Electronics.
Работницы нашли устройство в ванной и сразу вышли на протест, требуя быстро найти того, кто следил за ними, передает News9live.
Позже выяснилось, что камера принадлежала девушке по имени Нила Кумари. Она снимала женщин без их ведома, отправляла записи парню и выкладывала их в соцсети.
Зачем она это делала, пока не ясно. Расследование еще идет.
Читайте также: Раскрыто, что полицейский снимал школьниц под юбкой одним необычным способом.