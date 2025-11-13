Осторожно, мошенники: вирусные APK-файлы атакуют соцсети в Узбекистане

Мошенники используют психологическое давление: они могут представиться сотрудниками Центробанка, органов внутренних дел или прокуратуры и отправить «уведомление о штрафе» в виде подозрительного файла. Если вам прислали такое сообщение — ни в коем случае не открывайте файл! Это ловушка: злоумышленники хотят заразить ваш смартфон вирусом, чтобы получить доступ к личным данным и деньгам на банковской карте.