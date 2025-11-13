Осторожно, мошенники: вирусные APK-файлы атакуют соцсети в Узбекистане

Мошенники используют психологическое давление: они могут представиться сотрудниками Центробанка, органов внутренних дел или прокуратуры и отправить «уведомление о штрафе» в виде подозрительного файла. Если вам прислали такое сообщение — ни в коем случае не открывайте файл! Это ловушка: злоумышленники хотят заразить ваш смартфон вирусом, чтобы получить доступ к личным данным и деньгам на банковской карте.
Как выглядят такие сообщения?
Мошенники маскируют APK-файлы под фото, видео или даже приглашения на мероприятия. Например, могут прислать файл с названием «фото» или «приглашение на праздник» и добавить что-то вроде: «Привет, это ты на фото?».
На самом деле под видом обычной картинки вам отправляют вредоносное приложение для Android, которое может украсть данные и установить полный контроль над телефоном.
Что делать, если вы случайно открыли APK-файл?
Об этом рассказали в Центре кибербезопасности МВД:
Сразу отключите Wi-Fi и мобильный интернет. Так вы перекроете вирусу канал связи с мошенниками.
Зайдите в «Настройки» → «Приложения» и удалите все недавно скачанные и подозрительные приложения. Обычно такие вирусы отображаются без иконки или с непонятным названием.
Включите интернет и проверьте активные сеансы в мессенджерах и соцсетях — завершите все подозрительные входы.
Проверьте банковские операции. Если заметили подозрительные списания — срочно звоните в банк, чтобы заблокировать счет и заморозить деньги.
Обновите пароли от банковских приложений, почты, социальных сетей и мессенджеров.
Для проверки на вирусы установите официальное приложение SamCyber102 из Play Market — это инструмент Центра кибербезопасности МВД Узбекистана. Запустите его и нажмите «проверить приложение». Если обнаружены опасные или вредоносные программы — удалите их.
В крайнем случае выполните сброс к заводским настройкам. Сначала сохраните важные фотографии, видео и документы, затем сбросьте устройство через раздел «Восстановление исходных настроек».