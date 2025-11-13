Почему дело о жестоких убийствах прошлого века против курганца Фоминых не закрыли за давностью лет

Уже в СИЗО Фоминых заработал новую статью, когда попытался уничтожить вещественные доказательства. Во время ознакомления с делом, он вырвал из него свое чистосердечное признание и частично съел. В итоге, в 2017 году он по совокупности совершенных преступлений был отправлен на девять лет и 11 месяцев в колонию особого режима. Спустя несколько лет Фоминых добился перевода в колонию строгого режима в Нижнем Тагиле. Оттуда его и привезли в СИЗО Кургана, когда начали расследовать дела о жестоких убийствах.