В Братске водитель «Рено Логана» сбил на пешеходе 89-летнюю пенсионерку. Как рассказали КП-Иркутск в городском МВД, женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения машин напротив дома № 61 по улице Комсомольской. В этот момент на нее наехал 53-летний автомобилист.
— В результате пенсионерка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение городской больницы, — уточнили в пресс-службе полиции.
По факту аварии завели административное дело. Всего с начала 2025 года в Братске зафиксировано 29 ДТП с участием пешеходов. Из них 12 произошли на «зебрах» из-за того, что водители не уступили дорогу.
