Стало известно, что почтальон погиб на работе при странных обстоятельствах

В Мичигане пожарные нашли тело 36-летнего сотрудника Почтовой службы США Николаса Джона Акера прямо в отделении.
Уточняется, что его невеста Стефани Ящ сообщила о его пропаже, когда он не вернулся после смены.
Спасатели установили, что он оказался зажат в конвейерной ленте и, по всей видимости, пролежал там около восьми часов. Что именно произошло, пока неизвестно. Это случилось всего через десять дней после его помолвки.
Узнав об инциденте, USPS заявила, что сортировочный центр продолжит работу.
Добавим, что Ящ назвала такое отношение к погибшему бесчеловечным и отвратительным.
Читайте также: Призрак бывшего возлюбленного женщины набросился на ее нового мужчину во сне.