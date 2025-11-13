Ричмонд
Девушка прикинулась довольной после изнасилования и сдала преступника полиции

В Таиланде 20-летняя девушка смогла обмануть мужчину, который угрожал ей пистолетом и силой увёз в отель, где впоследствии изнасиловал.

Она шла домой с работы, когда рядом остановился мотоциклист. Он заставил её сесть к нему, угрожая оружием, передает Thaiger.

После нападения девушка сделала вид, что довольна, и сказала, что хочет продолжить общение. Она попросила его аккаунт в социальной сети, и мужчина спокойно поделился своими данными, ничего не заподозрив. Потом он отпустил её.

Девушка сразу пошла в полицию и передала данные преступника. Им оказался 24-летний Раеват.

Его арестовали и выяснили, что он живёт на деньги от азартных игр и тратит их на метамфетамин. Сам он заявил, что в день нападения был под сильным влиянием наркотиков и не мог сдержаться.

