Экс-руководитель Иркутского областного радио Прасковья Комлик ушла из жизни

Бывший руководитель Иркутского областного радио Прасковья Комлик ушла из жизни. Она умерла в свой день рождения 2 ноября, когда ей исполнилось 89 лет. Прасковья Федоровна посвятила телерадиокомпании около 30 лет своей карьеры. Она начинала как корреспондент в литературной редакции.