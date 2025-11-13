Ричмонд
Экс-руководитель Иркутского областного радио Прасковья Комлик ушла из жизни

Она умерла в свой день рождения 2 ноября, когда ей исполнилось 89 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бывший руководитель Иркутского областного радио Прасковья Комлик ушла из жизни. Она умерла в свой день рождения 2 ноября, когда ей исполнилось 89 лет. Прасковья Федоровна посвятила телерадиокомпании около 30 лет своей карьеры. Она начинала как корреспондент в литературной редакции.

— С 1985 года она возглавила иркутское радио и 18 лет была его бессменным руководителем, — вспоминают бывшие коллеги.

Прасковья Федоровна — журналист, обладающая опытом старой советской школы, которая настаивала на здравом смысле при анализе информации. Она была не просто знающим руководителем, но и добрым и душевным человеком.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске два бойца специальной военной операции получили государственные награды. Сейчас оба военнослужащих находятся дома и восстанавливают здоровье.