Экс-руководитель Иркутского областного радио Прасковья Комлик ушла из жизни

Бывший руководитель Иркутского областного радио Прасковья Комлик ушла из жизни. Она умерла в свой день рождения 2 ноября, когда ей исполнилось 89 лет. Прасковья Федоровна посвятила телерадиокомпании около 30 лет своей карьеры. Она начинала как корреспондент в литературной редакции.
— С 1985 года она возглавила иркутское радио и 18 лет была его бессменным руководителем, — вспоминают бывшие коллеги.
Прасковья Федоровна — журналист, обладающая опытом старой советской школы, которая настаивала на здравом смысле при анализе информации. Она была не просто знающим руководителем, но и добрым и душевным человеком.
