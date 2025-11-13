Mash: ВСУ атаковали беспилотниками город Орел

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) город Орел. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в Telegram-канале Mash.
Так, обломки сбитого системой противовоздушной обороны (ПВО) дрона упали на парковку у жилых домов. Несколько машин получили значительные повреждения.
По словам местных, незадолго до этого они слышали не меньше пяти взрывов подряд. Ни один из БПЛА не поразил объекты напрямую — все беспилотники уничтожили в воздухе.
В городе заранее объявили тревогу, жителей отправили в укрытия. Официальных комментариев пока нет, уточнили в публикации.
12 ноября ночную атаку украинских БПЛА также отразили в Ростовской области. Никто не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.
В тот же день в Саратовской области были зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры из-за удара вражеских дронов. На месте происшествия работали экстренные службы.