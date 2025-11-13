Дроппер из Крыма вернёт деньги с процентами жительнице Хабаровского края

В Охотске по инициативе прокуратуры суд взыскал в пользу местной жительницы деньги, похищенные мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
В январе 2025 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником инвестиционной компании. Он предложил заработать на торгах и убедил перевести на счета третьих лиц 100 тысяч рублей. Позже выяснилось, что средства поступили на счёт жителя Севастополя.
После возбуждения уголовного дела прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счёта суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими средствами и компенсации морального вреда.
Гагаринский районный суд Севастополя удовлетворил требования надзорного ведомства. В пользу потерпевшей взыскано 140 тысяч рублей. Исполнение решения находится под контролем прокуратуры.