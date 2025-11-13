Дроппер из Крыма вернёт деньги с процентами жительнице Хабаровского края

В январе 2025 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником инвестиционной компании. Он предложил заработать на торгах и убедил перевести на счета третьих лиц 100 тысяч рублей. Позже выяснилось, что средства поступили на счёт жителя Севастополя.