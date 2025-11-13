Ночью вспыхнул пожар в больнице Саратовской области: подробности

Ранее KP.RU сообщил, что при пожаре в Тамбовской психиатрической больнице пострадали пять человек. Все они были госпитализированы. Инцидент произошел 12 сентября 2025 года. В тушении пожара в психиатрической клинике было задействовано семь единиц техники.