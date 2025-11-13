Ночью вспыхнул пожар в больнице Саратовской области: подробности

Ночью на 13 ноября вспыхнул пожар в больнице в Саратовской области. Возгорание произошло в нескольких боксах. Всего из-за инцидента пострадало семь человек. Об этом пишет региональная прокуратура в официальном Telegram-канале.
«По предварительным данным, в 2 часа 40 минут 13 ноября 2025 года в трех лечебных боксах на втором этаже в областной инфекционной клинической больнице произошло возгорание», — указывается в сообщении от надзорного ведомства.
Сейчас пожар локализован. Оперативные службы выясняют причину возгорания. Все пострадавшие госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.
Ранее KP.RU сообщил, что при пожаре в Тамбовской психиатрической больнице пострадали пять человек. Все они были госпитализированы. Инцидент произошел 12 сентября 2025 года. В тушении пожара в психиатрической клинике было задействовано семь единиц техники.