Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью вспыхнул пожар в больнице Саратовской области: подробности

При пожаре в больнице Саратовской области пострадало семь человек.

Источник: Комсомольская правда

Ночью на 13 ноября вспыхнул пожар в больнице в Саратовской области. Возгорание произошло в нескольких боксах. Всего из-за инцидента пострадало семь человек. Об этом пишет региональная прокуратура в официальном Telegram-канале.

«По предварительным данным, в 2 часа 40 минут 13 ноября 2025 года в трех лечебных боксах на втором этаже в областной инфекционной клинической больнице произошло возгорание», — указывается в сообщении от надзорного ведомства.

Сейчас пожар локализован. Оперативные службы выясняют причину возгорания. Все пострадавшие госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

Ранее KP.RU сообщил, что при пожаре в Тамбовской психиатрической больнице пострадали пять человек. Все они были госпитализированы. Инцидент произошел 12 сентября 2025 года. В тушении пожара в психиатрической клинике было задействовано семь единиц техники.