Стая бродячих собак набросилась на косулю в Ангарске

Ранее сообщалось, что сотрудники питомника «К-9» выезжали на спасение косули 9 ноября. Раненое животное с сильным кровотечением забежало на территорию промбазы в Ново-Ленино. Как сообщает пресс-служба питомника, раны были слишком серьёзными, косуля погибла по пути в ветгоспиталь.