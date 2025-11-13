Ричмонд
Стая бродячих собак набросилась на косулю в Ангарске

Благодаря помощи неравнодушных горожан и инспектору раненое животное удалось спасти.

Источник: Соцсети

IrkutskMedia, 13 ноября. Косуля пострадала от нападения стаи бродячих собак на окраине Ангарска. Инцидент произошел на пересечении улицы Карла Маркса и Московского тракта накануне. Благодаря помощи горожан и госинспектора животное удалось спасти.

Как рассказали в региональном Охотнадзоре, госинспектор Андрей Графеев получил тревожный сигнал: стая собак набросилась на сибирскую косулю.

в Ангарске, на перекрестке проспекта Карла Маркса и Московского тракта, стая бродячих собак напала на сибирскую косулю.

«Бедное животное, израненное и испуганное, отчаянно боролось за жизнь. Благодаря оперативным действиям инспектора и помощи неравнодушных горожан косулю удалось спасти и срочно доставить в ветклинику», — сообщил Охотнадзор в своем тг-канале (18+).

В настоящее время за пострадавшей косулей ухаживают специалисты.

Ранее сообщалось, что сотрудники питомника «К-9» выезжали на спасение косули 9 ноября. Раненое животное с сильным кровотечением забежало на территорию промбазы в Ново-Ленино. Как сообщает пресс-служба питомника, раны были слишком серьёзными, косуля погибла по пути в ветгоспиталь.