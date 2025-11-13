22-летний житель Тайшета украл телефон у ребёнка в поезде

Ранее агентство сообщало, что в дежурную часть ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский поступило заявление от пассажира о розыске планшета, который он оставил в черном пакете на ленте интроскопа при прохождении входного контроля на железнодорожном вокзале столицы Приангарья. Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения. Правоохранители установили, что пакет с ленты забрал мужчина, а после вышел из здания, проследовал в сторону Профсоюзной и скрылся.