22-летний житель Тайшета украл телефон у ребёнка в поезде

IrkutskMedia, 13 ноября. Транспортные полицейские «по горячим следам» задержали мужчину, который украл телефон у ребенка в поезде. Им оказался 22-летний житель Тайшета. Злоумышленник являлся пассажиром поезда.
Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, о пропаже гаджета в полицию заявила 37-летняя жительница Ангарска, спортивный тренер. Женщина рассказала, что устройство похители неизвестные у одного из сспортсемнов, из команды, которую она сопровождает.
Правоохранители, прибывшие к поезду, выяснили, что тренер вместе с командой едут в плацкартном вагоне домой от станции Красноярск после соревнований. Когда состав проезжал перегон Нижнеудинск — Тулун, один из спортсменов заметил, что его телефон пропал.
Мальчик пояснил, что положил гаджет в боковую сетчатую полку рядом со своим местом и лег спать. Когда ребенок проснулся, телефона на полке не было. Тогда мальчик позвонил на свой номер с сотового друга, но телефон был недоступен. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.
Задержанный рассказал, что украл у спящего мальчика телефон при выходе на своей станции. Правоохранители изъяли у злоумышленника похищенный гаджет и в ближайшее время вернут законному владельцу.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту кражи. Мужчине предписали обязательство о явке. Расследование преступления продолжается.
