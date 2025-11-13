Подростки жестоко истязали школьницу в Шелеховском районе

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону, уголовное дело расследуется по факту истязания. По версии следствия, в ноябре 2025 года в одном из сел Шелеховского района группа подростков применила насилие в отношении 13-летней школьницы. В настоящее время с участниками инцидента проводят необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.