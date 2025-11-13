Подростки жестоко истязали школьницу в Шелеховском районе

IrkutskMedia, 13 ноября. В Шелеховском районе группа подростков истязала 13-летнюю школьницу. Информация о жестоких действиях несовершеннолетних появилась в соцсетях. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону, уголовное дело расследуется по факту истязания. По версии следствия, в ноябре 2025 года в одном из сел Шелеховского района группа подростков применила насилие в отношении 13-летней школьницы. В настоящее время с участниками инцидента проводят необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Кроме того, с подростками работают инспекторы по делам несовершеннолетних, всестороннее разбирательство продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В пресс-службе прокуратуры Приангарья добавили, что сотрудники ведомства поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела СК. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.