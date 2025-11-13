Ричмонд
Работник лесозаготовительного предприятия пропал в Хабаровском крае

Спасатели осмотрели около 25 км в ходе поисков в районе имени Лазо.

Источник: AmurMedia

По данным, поступившим от районного отдела полиции, вблизи села Гвасюги 7 ноября с деляны лесозаготовительного предприятия ушел 34-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. До настоящего времени его местоположение неизвестно.

«Осмотр местности работниками предприятия оказались безрезультатными. По запросу полиции помощь в поисках оказывают спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России (с. Ракитное). Нарастающим итогом спасателями совместно с сотрудником полиции обследовано порядка 25 километров лесных дорог и лесного массива», — говорится в сообщении.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Сотрудники МЧС России призывают жителей и гостей края соблюдать элементарные правила безопасности, отправляясь на природу, в лес, на рыбалку, охоту.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в территориальный отдел полиции обратилась 43-летняя женщина с заявлением о розыске её несовершеннолетнего сына, который вечером ушёл из дома и не вернулся.