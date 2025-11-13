В Турции изучают версию, что разбившийся в Грузии самолет сбили, пишут СМИ

Министерство обороны Турции ранее сообщило, что военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules разбился во вторник на территории Грузии, погибли 20 военных. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что расследование причин крушения будет проводиться с особой тщательностью.
«Наш самолет разбился или был сбит? По этому вопросу ведется тщательное расследование. Исследуются как вероятность падения самолета, так и вероятность его сбивания», — написал Сельви в своей колонке в четверг.
Он также отметил, что Кавказ — «неспокойный регион».
«Поэтому изучаются все возможные варианты», — добавил колумнист.
Обломки турецкого военного самолета, потерпевшего крушение в Грузии, будут доставлены в город Кайсери для проведения технической экспертизы, при этом самолет не подавал сигналов бедствия до ЧП, сообщила в четверг проправительственная газета Türkiye со ссылкой на собственные сведения.