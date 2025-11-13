В Перми мужчина украл ключи у спящего отца и сбил женщину на его авто

Инстанция встала на сторону женщины и обнаружила вину в происшествии не только у водителя, но и у его отца, который не уследил за автомобилем. С каждого мужчины было решено взыскать по 300 тысяч рублей. Взысканием денег занялись приставы по Ленинскому и Индустриальному районам Перми.