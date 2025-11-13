В Перми мужчина украл ключи у спящего отца и сбил женщину на его авто

Мужчина украл ключи у спящего отца и сбил женщину на его автомобиле в Перми, сообщает краевое ГУФССП.
Как рассказывает ведомство, инцидент произошёл в краевой столице. Лишённый водительских прав пермяк взял у своего отца ключи от машины и отправился кататься по городу. В один момент мужчина проезжал пешеходный переход, не сбавляя скорости, и врезался в женщину. Пострадавшая получила перелом таза, который эксперты квалифицировали как средний вред здоровью.
После аварии женщина прошла длительное лечение, во время которого она не могла обслуживать себя. Пострадавшая пермячка решила обратиться за компенсацией вреда в суд.
Инстанция встала на сторону женщины и обнаружила вину в происшествии не только у водителя, но и у его отца, который не уследил за автомобилем. С каждого мужчины было решено взыскать по 300 тысяч рублей. Взысканием денег занялись приставы по Ленинскому и Индустриальному районам Перми.
В установленный срок мужчины не выплатили деньги и сотрудники ГУФССП наложили на них исполнительный сбор, а после и ряд других мер: запрет выезда из РФ, запрет действий с имуществом и взыскание денег со счетов. Старший пермяк погасил долг, а младшему на работу направили постановление о взыскании средств из зарплаты.