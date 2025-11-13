В Иркутской области расследуют хищение электроэнергии для майнинга криптовалют

В Иркутской области расследуют крупное хищение электроэнергии для майнинга криптовалют. Как рассказали КП-Иркутск в СУ СКР по региону, с июля по октябрь 2025 года на территории производственной базы фирма разместила и подключила к сетям более 400 единиц майнингового оборудования общей мощностью свыше 1300 киловатт.