В Иркутской области расследуют хищение электроэнергии для майнинга криптовалют

В Иркутской области расследуют крупное хищение электроэнергии для майнинга криптовалют. Как рассказали КП-Иркутск в СУ СКР по региону, с июля по октябрь 2025 года на территории производственной базы фирма разместила и подключила к сетям более 400 единиц майнингового оборудования общей мощностью свыше 1300 киловатт.
— Энергоснабжающая организация понесла убытки в размере не менее 8,9 миллиона рублей из-за того, что оплата за свет производилась по заниженной стоимости, — объяснили в пресс-службе ведомства.
В результате обысков изъяты само оборудование, трансформаторные подстанции и приборы учета. Следствие по уголовному делу продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске водитель «Рено Логана» сбил на пешеходе 89-летнюю пенсионерку. Она переводила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.