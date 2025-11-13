Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о пострадавших при пожаре в саратовской больнице

В ночь на 13 ноября в Саратовской областной инфекционной клинической больнице произошел пожар, в результате которого пострадали семь человек.

В ночь на 13 ноября в Саратовской областной инфекционной клинической больнице произошел пожар, в результате которого пострадали семь человек.

Как сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре, возгорание произошло в 2:40 в трёх лечебных боксах на втором этаже медучреждения. Огонь был своевременно локализован, а всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время прокуратура Саратовской области проводит проверку для установления причин и условий, способствовавших происшествию, а также даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности и действиям должностных лиц.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге заполыхала крыша жилой пятиэтажки.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.