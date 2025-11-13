Стало известно о пострадавших при пожаре в саратовской больнице

В ночь на 13 ноября в Саратовской областной инфекционной клинической больнице произошел пожар, в результате которого пострадали семь человек.
Как сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре, возгорание произошло в 2:40 в трёх лечебных боксах на втором этаже медучреждения. Огонь был своевременно локализован, а всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
В настоящее время прокуратура Саратовской области проводит проверку для установления причин и условий, способствовавших происшествию, а также даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности и действиям должностных лиц.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге заполыхала крыша жилой пятиэтажки.
